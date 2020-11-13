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С сегодняшнего дня городская электричка будет курсировать по трем дополнительным рейсам

С сегодняшнего дня городская электричка будет курсировать по трем дополнительным рейсам

С сегодняшнего дня, 16 ноября, в рабочие дни в вечерние часы пик вводятся дополнительные рейсы городской электрички.

Об этом сообщило КП «Киевпастранс».

Электропоезда будут курсировать по направлению Е1 на станциях:

  • Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница.
  • Отменяются рейсы городской электрички в рабочие дни в вечернее время: 7504, 7506, 7508.

Таким образом кольцевое движение электропоездов восстанавливается в обе стороны.

Подробное расписание движения размещено на кассовых павильонах станций городской электрички, на информационных стендах возле турникетов и на официальном сайте КП «Киевпастранс».

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в период действия “карантина выходного дня” работа общественного транспорта прекращаться не будет.
  • Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений.
По материалам Finance.UA
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