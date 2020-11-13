С сегодняшнего дня городская электричка будет курсировать по трем дополнительным рейсам

С сегодняшнего дня, 16 ноября, в рабочие дни в вечерние часы пик вводятся дополнительные рейсы городской электрички.
Об этом сообщило КП «Киевпастранс».
Электропоезда будут курсировать по направлению Е1 на станциях:
Таким образом кольцевое движение электропоездов восстанавливается в обе стороны.
Подробное расписание движения размещено на кассовых павильонах станций городской электрички, на информационных стендах возле турникетов и на официальном сайте КП «Киевпастранс».
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