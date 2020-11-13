Украинцы смогут подписывать декларации с врачами в онлайн-режиме

Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность.
Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в FACEBOOK.
“На завтра назначил совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом, по лечению коронавирусной болезни дома. Ведь это действительно очень типичная ситуация, когда у человека нет семейного врача, и он не знает, к кому обращаться”, – пишет он.
Определенное количество граждан не подписали декларацию по семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины.
Ранее сообщалось, могут ли закрыть больничный и без негативного ПЦР-теста. В Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест в коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.
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