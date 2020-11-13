PNC купит американский бизнес испанского банка BBVA за $11,6 млрд

Испанская финансовая группа BBVA согласилась продать свой американский бизнес BBVA USA Bancshares американскому финансовому конгломерату PNC Financial Services Group за $11,6 млрд.

Как сообщает CNBC, BBVA USA Bancshares со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, управляет активами на $104 млрд. Ее дочерняя банковская компания BBVA USA имеет 637 филиалов в Техасе, Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико. Новая компания будет представлена ​​на 29 из 30 крупнейших рынков США, сообщила PNC.

Американский бизнес BBVA оценивается в 19,7 раза больше его прибыли за 2019 год и в 1,34 раза больше его балансовой стоимости по состоянию на сентябрь 2020 года. Цена составляет почти 50% от текущей рыночной капитализации BBVA.

В своем заявлении исполнительный председатель BBVA Group Карлос Торрес Вила сказал, что сделка было «очень позитивной для всех сторон» и улучшила «и без того сильное финансовое положение испанской группы».

Ожидается, что сделка, одобренная советами директоров обеих компаний, будет закрыта в середине 2021 года.

«Приобретение BBVA USA ускорит нашу траекторию роста и повысит долгосрочную акционерную стоимость за счет стратегического использования доходов от продажи наших инвестиций в BlackRock», – сказал председатель, президент и генеральный директор PNC Уильям С. Демчак.