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Как вернуть изъятое водительское удостоверение

Как вернуть изъятое водительское удостоверение

В Министерстве внутренних дел рассказали, как вернуть водительское удостоверение после того, как вас его лишили.

Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Киева в Telegram.

“Многие водители прошли через относительно простую процедуру возврата удостоверения после временного изъятия при оформлении материалов ДТП”, – говорится в сообщении.

Какие условия возвращения удостоверения после истечения определенного срока лишения:

  • успешная сдача теоретического и практического экзамена для получения права на управление транспортным средством соответствующей категории;

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  • Прохождение в установленном порядке внеочередного медицинского осмотра относительно пригодности к управлению транспортным средством (для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами за управление такими средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Где хранятся права:

  • водительские права изымаются полицейским на месте остановки транспортного средства и хранятся в территориальном сервисном центре МВД по месту жительства лиц, указанному в решении суда.

Куда обратиться для возврата удостоверения в случае, когда срок лишения закончился:

  • следует обратиться в территориальный сервисного центра МВД, предоставив копию постановления суда.

Я получил первое удостоверение водителя сроком на 2 года, вернут ли его после лишения:

  • после вступления в силу решения суда такое удостоверение водителя считается недействительным, подлежит изъятию и передается для уничтожения;
  • лицо, после окончания срока, на который оно лишено права, проходит внеочередной медицинский осмотр, повторную подготовку в заведении и сдает экзамены в территориальном сервисном центре МВД, после чего получает водительское удостоверение, которое считается полученным впервые.

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По материалам Finance.UA
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