Как вернуть изъятое водительское удостоверение

В Министерстве внутренних дел рассказали, как вернуть водительское удостоверение после того, как вас его лишили.
Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Киева в Telegram.
“Многие водители прошли через относительно простую процедуру возврата удостоверения после временного изъятия при оформлении материалов ДТП”, – говорится в сообщении.
Какие условия возвращения удостоверения после истечения определенного срока лишения:
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Где хранятся права:
Куда обратиться для возврата удостоверения в случае, когда срок лишения закончился:
Я получил первое удостоверение водителя сроком на 2 года, вернут ли его после лишения:
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