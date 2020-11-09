0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

США "заморозили" ограничения на работу TikTok

США "заморозили" ограничения на работу TikTok

Министерство торговли США приостановило свое предыдущее решение о запрете деятельности китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов, которое должно было вступить в силу 12 ноября.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Министерство торговли отложило имплементацию приказа, который должен был вступить в силу в четверг и который запрещал бы компаниям поставлять услуги TikTok по предоставлению интернет-хостинга либо услуг по доставке контента», – говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы предыдущее решение Минторговли вступило в силу, то это бы сделало невозможным деятельность сервиса TikTok на территории Соединенных Штатов, которым владеет китайская компания ByteDance. Именно этого пытался добиться действующий американский президент Дональд Трамп, который утверждал, что TikTok следит за пользователями и передает информацию спецслужбам КНР.

Однако, по информации WSJ, нынешнее решение Министерства торговли по приостановлению запрета на деятельность TikTok в стране обусловлено победой на выборах президента конкурента Трампа демократа Джо Байдена.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.