США "заморозили" ограничения на работу TikTok

Министерство торговли США приостановило свое предыдущее решение о запрете деятельности китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов, которое должно было вступить в силу 12 ноября.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Министерство торговли отложило имплементацию приказа, который должен был вступить в силу в четверг и который запрещал бы компаниям поставлять услуги TikTok по предоставлению интернет-хостинга либо услуг по доставке контента», – говорится в сообщении.
Отмечается, что если бы предыдущее решение Минторговли вступило в силу, то это бы сделало невозможным деятельность сервиса TikTok на территории Соединенных Штатов, которым владеет китайская компания ByteDance. Именно этого пытался добиться действующий американский президент Дональд Трамп, который утверждал, что TikTok следит за пользователями и передает информацию спецслужбам КНР.
Однако, по информации WSJ, нынешнее решение Министерства торговли по приостановлению запрета на деятельность TikTok в стране обусловлено победой на выборах президента конкурента Трампа демократа Джо Байдена.
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