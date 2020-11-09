Мошенники под видом трудоустройства оформляли кредиты на украинцев

В Черниговской области двое мошенников обещали людям трудоустройство, но вместо этого оформляли на них кредиты.
В схеме были задействованы 23-летняя местная жительница и 26-летний гражданин Молдовы, сообщается на сайте Киберполиции Украины.
Отмечается, что подозреваемые весной завладели копиями документов клиента и взяли на его имя онлайн-кредит в размере 9 тысяч гривен. Всего им удалось получить паспортные данные более сотни украинцев.
Правоохранители провели обыски и обнаружили более 70 стартовых пакетов разных операторов, банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук и другие гаджеты, которые использовали злоумышленники.
Кроме того, гражданин Молдовы был зарегистрирован на хакерских форумах, интересовался незаконным получением данных пользователей. Также у него было программное обеспечения для выхода в даркнет.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК. Злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Также проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.
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