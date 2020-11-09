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Старые флагманы OnePlus получили стабильную прошивку на Android 10

Старые флагманы OnePlus получили стабильную прошивку на Android 10

Китайская компания OnePlus выпустила стабильную прошивку Android 10 на флагманские смартфоны трёхлетней давности. Речь идёт о моделях OnePlus 5 и OnePlus 5T. Оба были анонсированы в течение 2017 года и получили операционную систему Android 7.

Китайский производитель заявил, что все флагманы, начиная с линейки OnePlus 3, получат по три крупных обновления операционной системы Android. ОС Android 10 на модели 2017 года приходят вместе с фирменным программным обеспечением OxygenOS 10.0.1. Апдейт рассылается по воздуху.

Напомним, что обе модели оснащены процессором Snapdragon 835, основной камерой разрешением 16 Мп + 20 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой и аккумуляторной батареей вместимостью 3300 мАч. В OnePlus 5 используется обычный экран Full HD, а сканер отпечатков пальцев установлен спереди. В OnePlus 5T установлена широкоформатная панель, а биометрический датчик перебрался на тыльную сторону.

По материалам internetua.com
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