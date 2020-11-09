Старые флагманы OnePlus получили стабильную прошивку на Android 10

Китайская компания OnePlus выпустила стабильную прошивку Android 10 на флагманские смартфоны трёхлетней давности. Речь идёт о моделях OnePlus 5 и OnePlus 5T. Оба были анонсированы в течение 2017 года и получили операционную систему Android 7.
Китайский производитель заявил, что все флагманы, начиная с линейки OnePlus 3, получат по три крупных обновления операционной системы Android. ОС Android 10 на модели 2017 года приходят вместе с фирменным программным обеспечением OxygenOS 10.0.1. Апдейт рассылается по воздуху.
Напомним, что обе модели оснащены процессором Snapdragon 835, основной камерой разрешением 16 Мп + 20 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой и аккумуляторной батареей вместимостью 3300 мАч. В OnePlus 5 используется обычный экран Full HD, а сканер отпечатков пальцев установлен спереди. В OnePlus 5T установлена широкоформатная панель, а биометрический датчик перебрался на тыльную сторону.
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