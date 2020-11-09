В ПриватБанке озвучили объем проблемных кредитов, не связанных с его бывшими владельцами

Как рассказала в интервью НВ Бизнес член правления ПриватБанка по рискам Лариса Чернышева, на данный момент портфель проблемных кредитов, которые не связаны с бывшими владельцами банка, составляет 23 млрд грн.

“Это 23 миллиарда гривен за все, из которых 20 миллиардов до национализации и 3 миллиарда после национализации», — сказала она.

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По словам Чернышевой, кредиты бывших собственников возможно вернуть только через суды.

“Кредиты, связанные с бывшими собственниками, – это суды и только суды, и там ни шагу назад. Это огромная сумма — свыше 200 млрд грн. Если же говорить о проблемном портфеле ПриватБанка без учета бывших владельцев и связанных лиц, то 90% всего остального портфеля NPL было сгенерировано до национализации», — сказала она.

В отношении остального портфеля NPL ПриватБанк будет действовать в пределах возможностей, прописанных законодательством.

“В этом году государство включилось в решение проблемы NPL государственных банков. Министерство финансов вместе с НБУ разработали новое регулирование. Кабмин выпустил постановление о том, что госбанки могут и должны делать с проблемной задолженностью. Рецепт номер один — это реструктуризация, мы его успешно применили в период карантина. Он очень эффективен на ранних этапах просрочки, — рассказала Чернышева. — Конечно, остается возможность судебного урегулирования. Но это не лучший сценарий ни для банка, ни для заемщика. Суды – это долго и дорого. Только один ПриватБанк за год генерирует до 100 тысяч исков. Это очень много. Если считать только судебный сбор, то мы выходим на 240 миллионов гривен в год. И это только минимальные судебные издержки. Эти деньги можно было бы инвестировать в гораздо более конструктивные вещи, в развитие новых продуктов, технологии».

По словам Чернышевой, последний инструмент, который позволяет использовать новое регулирование для государственных банков с проблемной задолженностью — это продажа долгов на открытых торгах.

«Что, кстати, является обычной практикой в мире. Когда мы предложили реструктуризироваться — не реструктуризировались, когда мы пошли в суды — посудились, получили исполнительный документ, попытались его выполнить – не выполнили, ничего не искали, и вот осталось то, что осталось. Что с этим всем делать? Можно продолжать судиться и дальше тратить деньги на тяжбы. Или сегодня можно продать этот портфель», — отметила она.

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