В ПриватБанке озвучили объем проблемных кредитов, не связанных с его бывшими владельцами

Как рассказала в интервью НВ Бизнес член правления ПриватБанка по рискам Лариса Чернышева, на данный момент портфель проблемных кредитов, которые не связаны с бывшими владельцами банка, составляет 23 млрд грн.
“Это 23 миллиарда гривен за все, из которых 20 миллиардов до национализации и 3 миллиарда после национализации», — сказала она.
Читайте также: Боголюбов подал иск в суд об отмене докапитализации «ПриватБанка» на 155 млрд грн
По словам Чернышевой, кредиты бывших собственников возможно вернуть только через суды.
“Кредиты, связанные с бывшими собственниками, – это суды и только суды, и там ни шагу назад. Это огромная сумма — свыше 200 млрд грн. Если же говорить о проблемном портфеле ПриватБанка без учета бывших владельцев и связанных лиц, то 90% всего остального портфеля NPL было сгенерировано до национализации», — сказала она.
В отношении остального портфеля NPL ПриватБанк будет действовать в пределах возможностей, прописанных законодательством.
“В этом году государство включилось в решение проблемы NPL государственных банков. Министерство финансов вместе с НБУ разработали новое регулирование. Кабмин выпустил постановление о том, что госбанки могут и должны делать с проблемной задолженностью. Рецепт номер один — это реструктуризация, мы его успешно применили в период карантина. Он очень эффективен на ранних этапах просрочки, — рассказала Чернышева. — Конечно, остается возможность судебного урегулирования. Но это не лучший сценарий ни для банка, ни для заемщика. Суды – это долго и дорого. Только один ПриватБанк за год генерирует до 100 тысяч исков. Это очень много. Если считать только судебный сбор, то мы выходим на 240 миллионов гривен в год. И это только минимальные судебные издержки. Эти деньги можно было бы инвестировать в гораздо более конструктивные вещи, в развитие новых продуктов, технологии».
По словам Чернышевой, последний инструмент, который позволяет использовать новое регулирование для государственных банков с проблемной задолженностью — это продажа долгов на открытых торгах.
«Что, кстати, является обычной практикой в мире. Когда мы предложили реструктуризироваться — не реструктуризировались, когда мы пошли в суды — посудились, получили исполнительный документ, попытались его выполнить – не выполнили, ничего не искали, и вот осталось то, что осталось. Что с этим всем делать? Можно продолжать судиться и дальше тратить деньги на тяжбы. Или сегодня можно продать этот портфель», — отметила она.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 4153 15
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1681 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2059 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Позавчера, 22:00 - 5875 6
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов6 ч. назад - 157 3
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 5676
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 4153 15
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2581 3
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2059 6
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостатокВчера, 13:31 - 1749 3
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13 мин. назад - 5
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 230
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 684
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1231 2
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 566