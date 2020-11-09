Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.

Об этом Шевченко заявил в интервью “Голос Америки”.

По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.

“Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета”, – объяснил Шевченко.

Справка Finance.ua:

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов: