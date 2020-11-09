Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.
Об этом Шевченко заявил в интервью “Голос Америки”.
По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.
“Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета”, – объяснил Шевченко.
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