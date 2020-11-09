Microsoft признала проблему с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10

В августе этого года стало известно о проблеме, связанной с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10. Из-за неё некоторые пользователи программной платформы попали в ситуацию, когда учётные данные, сохранённые в Edge, Chrome, Outlook, OneDrive и других приложениях, исчезают и их приходится вводить после каждой перезагрузки ОС. Несмотря на то, что Microsoft давно известно об этой проблеме, задокументирована она была только сейчас.

Согласно имеющимся данным, одно из обновлений Windows 10 (2004) нарушает нормальную работу «Диспетчера учётных данных» на компьютерах некоторых пользователей. Из-за этого логины и пароли, сохранённые в браузерах и разных приложениях, попросту исчезают и пользователям приходится вводить их после каждой перезагрузки операционной системы.

Теперь же Microsoft официально признала эту проблему, уточнив, что с ней могут столкнуться пользователи сборки Windows 10 под номером 19041.173 и более поздних версий. На данный момент вернуть работоспособность «Диспетчеру учётных данных» можно с помощью PowerShell, где потребуется выполнить соответствующую команду с правами администратора.

На данный момент неизвестно, когда именно Microsoft может выпустить патч, исправляющий упомянутую проблему. По данным источника, этот процесс может затянуться, и исправление бага в «Диспетчере учётных данных», вероятнее всего, будет включено в одно из будущих накопительных обновлений для Windows 10.