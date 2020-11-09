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IT-отрасль в Украине недополучила 200 млн долларов по результатам 2 кварталов 2020 года - BRDO

IT-отрасль в Украине недополучила 200 млн долларов по результатам 2 кварталов 2020 года - BRDO

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, замедлил темпы роста экспорта IT-услуг – в этом году отрасль недополучила за 2 и 3 квартал почти 200 млн долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты экспертов Офиса эффективного регулирования BRDO.

Среди основных причин замедления темпов роста экспорта IT-услуг:

  • уменьшение спроса на услуги вследствие финансовых проблем заказчиков;
  • невозможность работников выполнять обязанности из-за заболевания;
  • снижение производительности ввиду карантинных ограничений.

“Экспорт украинских ИТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста сократился во втором квартале и стал самым низким с 2014 года. Показатели третьего квартала, по предварительным данным НБУ, свидетельствуют о частичном восстановлении темпов роста экспорта. В общем продолжение роста экспорта (даже при падении темпов роста) является весьма положительным результатом, учитывая отдельные негативные прогнозы относительно влияния пандемии Covid-19”, – говорится в сообщении.

У экспертов есть три прогноза развития ситуации.

По оптимистическому сценарию негативное влияние пандемии на объем экспорта ИТ-услуг ограничится II и III кварталами, а в IV квартале темпы роста экспорта восстановятся до уровня 2016-2019 года – 25,8%. В результате экспорт составит 1,5 млрд долларов в IV квартале и 5,1 млрд долларов по результатам года. То есть возрастет на 23%.

В основе пессимистического сценария лежит предположение, что негативное влияние пандемии будет пролонгировано в IV квартале, а поэтому падение сохранится и составит 2% к предыдущему кварталу. В результате экспорт составит 1,2 млрд долларов в IV квартале и 4,6 млрд долларов по результатам года. То есть возрастет на 11%.

Реалистичным считается сценарий, в котором будет сохранена традиционная для отрасли сезонность – 14% прирост к III кварталу в 2016-2019, но с понижающим коэффициентом на основе результатов II и III квартала. В результате экспорт составит 1,3 млрд долларов в IV квартале, и 4,9 млрд долларов по результатам года. То есть возрастет на 19%.

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По материалам Finance.UA
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