0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Украине представили пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

В Украине представили пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

Аналитический центр DiXi Group представил пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии, который будет обновляться на постоянной основе при условии предоставления информации от НКРЭКУ, а впоследствии будет распространен и на поставщиков газа.

Презентация пилотного рейтинга экспертом DiXi Group Богданом Серебренниковым состоялась в онлайн-формате.

“Рейтинг поставщиков электроэнергии – это инструмент, который позволяет проводить регулярную оценку компаний по набору индикаторов, формировать их общий рейтинг, рейтинг по отдельным категориям, делать аналитические обобщения и отслеживать прогресс. Это поможет потребителям разобраться, кто есть кто на рынке”, – сказал Серебренников.

Он отметил, что рейтинг предназначен сразу для двух аудиторий: для потребителей и для поставщиков электроэнергии. Поставщикам он поможет активизировать рыночную конкуренцию, а потребителям – выбрать поставщика на основе ряда критериев, кроме ценового.

“Рейтинг поставщиков не сравнивает цены. Для этой цели в Европе используются специальные инструменты для сравнения цен. У нас есть индикаторы, касающиеся цен и тарифов, но мы не сравниваем размер цен. Вообще, мы считаем, что потребителю можно идеально помочь, если дать ему оба эти инструмента: сравнение цен поставщиков и второе – рейтинг, который поможет разобраться в других аспектах работы поставщиков “, – сообщил эксперт.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.