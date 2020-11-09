В Украине представили пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

Аналитический центр DiXi Group представил пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии, который будет обновляться на постоянной основе при условии предоставления информации от НКРЭКУ, а впоследствии будет распространен и на поставщиков газа.
Презентация пилотного рейтинга экспертом DiXi Group Богданом Серебренниковым состоялась в онлайн-формате.
“Рейтинг поставщиков электроэнергии – это инструмент, который позволяет проводить регулярную оценку компаний по набору индикаторов, формировать их общий рейтинг, рейтинг по отдельным категориям, делать аналитические обобщения и отслеживать прогресс. Это поможет потребителям разобраться, кто есть кто на рынке”, – сказал Серебренников.
Он отметил, что рейтинг предназначен сразу для двух аудиторий: для потребителей и для поставщиков электроэнергии. Поставщикам он поможет активизировать рыночную конкуренцию, а потребителям – выбрать поставщика на основе ряда критериев, кроме ценового.
“Рейтинг поставщиков не сравнивает цены. Для этой цели в Европе используются специальные инструменты для сравнения цен. У нас есть индикаторы, касающиеся цен и тарифов, но мы не сравниваем размер цен. Вообще, мы считаем, что потребителю можно идеально помочь, если дать ему оба эти инструмента: сравнение цен поставщиков и второе – рейтинг, который поможет разобраться в других аспектах работы поставщиков “, – сообщил эксперт.
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