В Украине представили пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

Аналитический центр DiXi Group представил пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии, который будет обновляться на постоянной основе при условии предоставления информации от НКРЭКУ, а впоследствии будет распространен и на поставщиков газа.

Презентация пилотного рейтинга экспертом DiXi Group Богданом Серебренниковым состоялась в онлайн-формате.

“Рейтинг поставщиков электроэнергии – это инструмент, который позволяет проводить регулярную оценку компаний по набору индикаторов, формировать их общий рейтинг, рейтинг по отдельным категориям, делать аналитические обобщения и отслеживать прогресс. Это поможет потребителям разобраться, кто есть кто на рынке”, – сказал Серебренников.

Он отметил, что рейтинг предназначен сразу для двух аудиторий: для потребителей и для поставщиков электроэнергии. Поставщикам он поможет активизировать рыночную конкуренцию, а потребителям – выбрать поставщика на основе ряда критериев, кроме ценового.

“Рейтинг поставщиков не сравнивает цены. Для этой цели в Европе используются специальные инструменты для сравнения цен. У нас есть индикаторы, касающиеся цен и тарифов, но мы не сравниваем размер цен. Вообще, мы считаем, что потребителю можно идеально помочь, если дать ему оба эти инструмента: сравнение цен поставщиков и второе – рейтинг, который поможет разобраться в других аспектах работы поставщиков “, – сообщил эксперт.