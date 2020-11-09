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Прокат электросамокатов: Bolt планирует запустить сервис еще в нескольких городах Украины

Прокат электросамокатов: Bolt планирует запустить сервис еще в нескольких городах Украины

Компания Bolt планирует в 2021 году запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы, в частности, увеличить количество электросамокатов в Киеве и в следующем сезоне запустить сервис в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции. Компания инвестирует свыше 100 миллионов евро в развитие микромобильности и производство собственного электротранспорта.

Как отмечается, Bolt планирует стать крупнейшим оператором по прокату легкого электротранспорта в Европе.

Где работает компания. За последние месяцы услуга проката легкого электротранспорта стала доступной в 45 городах 15 стран мира, в частности в Украине, Швеции, Франции и Португалии.

Также сообщается, что компания Bolt стала первой транспортной платформой в Европе, которая объединила в одном приложении сервисы райд-хейлинга, проката электровелосипедов и электросамокатов.

“Из-за ухудшения состояния городской экологии появилась потребность в новых средствах передвижения. Электросамокаты и электровелосипеды могут стать экологичной альтернативой авто, в которой так нуждаются современные города Украины. Микромобильность – общемировой тренд, который мы продолжим развивать в нашей стране. А высокий спрос на услуги проката электросамокатов в Киеве подтверждает правильность поставленной нами цели”, – заявил руководитель направления проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка.

Справка Finance.ua:

  • 29 октября 2020 года сервис Bolt запустил в Киеве доставку еды Bolt Food.
  • 30 октября сервис такси Bolt объявил о запуске в Полтаве – в городе будут активны три категории сервиса.
  • С 1 октября сервис для заказа поездок Bolt был запущен в Виннице.

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По материалам Finance.UA
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