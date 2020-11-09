НБУ: долларизация депозитов украинцев выросла из-за падения гривны

Уровень долларизации вкладов украинцев в банках на конец III квартала этого года составил 41%, рост за квартал на 0,3 п. п. из-за ослабления гривны.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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“После незначительного снижения в августе уровень долларизации средств клиентов вырос до 41,0% на конец квартала из-за ослабления гривны… Уровень долларизации средств клиентов вырос за III квартал на 0.3 п. п.”, – сообщили в Нацбанке.

Также отмечается, что по фиксированному на начало квартала курсу доля валютных средств снизилась на 2.0 п. п.

В общем и прирост депозитов населения замедлился, указали в НБУ.

“В III квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль – сентябрь выросли лишь на 1,2% (+27,1% г/г), что существенно ниже, чем во II квартале (+10,9% кв/кв). Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% кв/кв (+5,3% г/г) в долларовом эквиваленте соответственно”, – отметили в Нацбанке.

В то же время указано, что уровень долларизации чистых кредитов субъектам хозяйствования вырос за квартал на 1 п. п. до 48,3%, физическим лицам – снизился на 0,3% до 3,1%.



График: НБУ

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