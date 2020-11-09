Как будет работать транспорт во время "карантина выходного дня"

В период действия “карантина выходного дня” работа общественного транспорта прекращаться не будет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
“Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога, будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений”, – сказано в сообщении.
Также отмечается, что перед покупкой авиабилетов за рубеж гражданин должен проверить условия въезда/выезда, которые установлены страной, куда он планирует отправиться.
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