В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знать

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила дорожного движения.
Соответствующее решение было принято в среду, 11 ноября.
В ПДД были внесены следующие изменения:
Другие изменения можно просмотреть в таблице:
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