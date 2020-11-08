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Ощадбанк снизил ставки по ипотеке

Ощадбанк снизил ставки по ипотеке

Ощадбанк снизил ставки по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке. Снижение составляет 0,5-2%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“За 10 месяцев 2020 года Ощад выдал почти 1000 кредитов на сумму свыше 540 млн грн”, – говорится в сообщении.

Основная программа кредитования «Конечно, удобно»:

  • сейчас предусматривает фиксированную ставку 13% годовых в гривне на весь период кредитования – от 1 до 20 лет при условии первого взноса от 50% стоимости жилья или иного недвижимого имущества;
  • клиенты, которые обслуживаются по зарплатным проектам Ощада, имеют возможность оформить такой ипотечный кредит под 12,5% годовых
  • при минимальном авансе от 20% ставка составляет 13,49%, а для клиентов, получающих заработную плату через Ощад, – 12,99%.

Теперь по программе «Конечно, 15»:

  • клиенты смогут оформить кредит по низкой ставке – под 8% годовых в гривне при первом минимальном взносе от 20%;
  • такие условия введены на первые 6 месяцев действия кредитного соглашения;
  • начиная с 7 месяца установлен единый на весь срок размер ставки – 13,49% в гривне;
  • одним из преимуществ этой программы является отсутствие расходов на страхование жизни клиента.

По программе «Конечно, жилье»:

  • ставка уменьшена на 1%, клиенты смогут воспользоваться фиксированной ставкой – 11,99%;
  • период действия кредитного соглашения предусматривает срок от 1 до 10 лет при первоначальном взносе клиента от 30% стоимости имущества;
  • комиссия за выдачу кредита отсутствует.

Продолжает также действовать предложение от Ощада «Конечно, 9,99”:

  • в рамках программы под 9,99% годовых в гривне кредиты на жилье смогут получить медики, работники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы образования, государственных организаций;
  • ставка 9,99% годовых сохраняется в течение всего срока действия кредитного договора.

Справка Finance.ua:

  • В Украине уже шесть лет действует мораторий на взыскание залога по валютной ипотеке, если этот залог – единственное жилье заемщика. Его продлили еще на полгода.
  • Пенсионный сбор – процент, уплачиваемый в случае проведения определенных хозяйственных операций, среди которых и покупка недвижимости. Он рассчитывается от суммы сделки и составляет 1%. С 23 сентября 2020 г. правила его уплаты изменились. Касаются они в первую очередь покупателей, освобожденных от сбора в Пенсионный фонд (ПФ) в соответствии с законом – для них процедура стала проще.

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По материалам Finance.UA
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