Ощадбанк снизил ставки по ипотеке

Ощадбанк снизил ставки по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке. Снижение составляет 0,5-2%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“За 10 месяцев 2020 года Ощад выдал почти 1000 кредитов на сумму свыше 540 млн грн”, – говорится в сообщении.

Основная программа кредитования «Конечно, удобно»:

сейчас предусматривает фиксированную ставку 13% годовых в гривне на весь период кредитования – от 1 до 20 лет при условии первого взноса от 50% стоимости жилья или иного недвижимого имущества;

клиенты, которые обслуживаются по зарплатным проектам Ощада, имеют возможность оформить такой ипотечный кредит под 12,5% годовых

при минимальном авансе от 20% ставка составляет 13,49%, а для клиентов, получающих заработную плату через Ощад, – 12,99%.

Теперь по программе «Конечно, 15»:

клиенты смогут оформить кредит по низкой ставке – под 8% годовых в гривне при первом минимальном взносе от 20%;

такие условия введены на первые 6 месяцев действия кредитного соглашения;

начиная с 7 месяца установлен единый на весь срок размер ставки – 13,49% в гривне;

одним из преимуществ этой программы является отсутствие расходов на страхование жизни клиента.

По программе «Конечно, жилье»:

ставка уменьшена на 1%, клиенты смогут воспользоваться фиксированной ставкой – 11,99%;

период действия кредитного соглашения предусматривает срок от 1 до 10 лет при первоначальном взносе клиента от 30% стоимости имущества;

комиссия за выдачу кредита отсутствует.

Продолжает также действовать предложение от Ощада «Конечно, 9,99”:

в рамках программы под 9,99% годовых в гривне кредиты на жилье смогут получить медики, работники Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы образования, государственных организаций;

ставка 9,99% годовых сохраняется в течение всего срока действия кредитного договора.

Справка Finance.ua:

В Украине уже шесть лет действует мораторий на взыскание залога по валютной ипотеке, если этот залог – единственное жилье заемщика. Его продлили еще на полгода.