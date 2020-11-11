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Заробитчане начнут ездить в Украину: каких изменений стоит ждать

Заробитчане начнут ездить в Украину: каких изменений стоит ждать

Украине придется импортировать рабочую силу из стран третьего мира, а следовательно, часть усилий культурной дипломатии должна быть сосредоточена на этих странах.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в выступлении на международном онлайн-форуме культурной дипломатии.

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“Я убежден, что Украина будет вынуждена, к большому сожалению, идти по тем же стопам, по которым прошли все европейские страны, когда речь шла об экономическом развитии и экономическом росте, а именно: как бы мы ни улучшали социальные условия и ни повышали зарплаты в Украине, нам придется импортировать рабочую силу. Для того чтобы импортировать рабочую силу, нам нужно создавать в Украине благоприятную культурную среду, которая будет с уважением относиться к иностранным чуждым культурам и традициям, а с этим у нас большая проблема. Поэтому я считаю, что часть украинской культурной дипломатии должна быть сосредоточена не только на потребностях голосования в Генеральной Ассамблее, а также на том, чтобы у нас был постоянный экономический рост, и в тех странах третьего мира, из которых, к сожалению, нам придется импортировать рабочую силу”, – сказал Кислица.

По его мнению, инструментами такой культурной дипломатии могут быть не только какие-то отдельные специализированные проекты в этих странах, но и образование иностранных студентов в украинских вузах.

“Образование и пребывание в Украине во время учебы может стать тем культурным или шоком, или приятным опытом, который люди потом с собой везут по миру. К сожалению, мне кажется, что в последние годы, несмотря на усилия Министерства образования, образование иностранных студентов в Украине стало коммерческим проектом, и ВУЗы, к сожалению уделяют больше внимания тому, вовремя ли платят студенты за образование, чем культурной работе”, – констатировал постпред Украины при ООН.

По материалам УКРИНФОРМ
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