Боголюбов подал иск в суд об отмене докапитализации «ПриватБанка» на 155 млрд грн

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу №910/16947/20 по иску экс-владельца «ПриватБанка» Геннадия Боголюбова об отмене докапитализации банка на 155 млрд грн.

Боголюбов судится с Кабинетом Министров, Министерством финансов, Национальным банком (НБУ) и Фонд омгарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальным депозитарием Украины (НДУ), госрегистраторами, «Приватбанком».

В своем иске бывший акционер “Приватбанка” просит суд признать недействительными ряд решений, в частности:

- решение исполнительной дирекции ФГВФЛ Об увеличении уставного капитала и частном размещении акций ПАО КБ «ПриватБанк»;

- договор о приобретении акций, заключенный ПАО КБ “ПриватБанк”, от имени Которого действовал ФГВФЛ, и Г. Боголюбовым, от имени которого действовало еще одно уполномоченное лицо ФГВФЛ;

- приказ Министерства финансов “О решении акционера ПАО КБ “ПриватБанк” относительно закрытого (частного) размещения акций»;

- пункты 1-5 приказа Министерства финансов “О решении акционера ПАО КБ “ПриватБанк” относительно увеличения уставного капитала»;

- Акт приема-передачи акций АО КБ “ПриватБанк” от Министерства финансов Украины Кабинету Министров Украины.

Боголюбов просит суд определить размер уставного капитала «ПриватБанка» в размере 21,26 млрд грн (показатель, который был до национализации «Приватбанка», – Mind), который разделен на 75 915 960 штук простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн каждая, которые составляют 100% от общего количества выпущенных акций банка.

К тому же экс-владелец хочет вернуть себе 33,2525% акций уставного капитала Банка, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на 16 декабря 2016 года.