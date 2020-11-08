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КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о возможности привлечения к административной ответственности Президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Производство открыто в ответ на запрос Верховного суда.

КСУ открыл производство 22 октября 2020 года. Дата его рассмотрения еще не определена.

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий Президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе. При этом на то время заведениям было запрещено принимать посетителей.

Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, а также на владельца заведения и других членов делегации.

Хмельницкий городской районный суд, который рассматривал это дело, обязал оплатить штраф всех других участников делегации, а в отношении Зеленского попросил Верховный суд разъяснить этот момент.

При этом Зеленский решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.

Несмотря на это Верховный суд обратился в КСУ за разъяснением по поводу возможности штрафовать Президента.

По материалам Радио Свобода
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