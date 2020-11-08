Lenovo снова начнет выпускать бюджетные смартфоны под брендом Lemon

Данные устройства продавались неплохо, но потом конкуренты в лице Xiaomi, OPPO и Vivo полностью забрали под себя данный сегмент рынка. Теперь же в Lenovo решили возродить некогда популярный бренд. Компания снова будет продавать телефоны под брендом Lemon.

Топ-менеджер Lenovo заявил, что под брендом Motorola будут выпускаться устройства среднего и высокого уровня, Legion сосредоточится на смартфонах, ориентированных на производительность, а Lemon будет включать смартфоны начального уровня.

К примеру, телефон Lemon K3 2014 года выпуска, оцененный в Китае в 1000 юаней, был хорошо воспринят покупателями, но в последствии его соперником стал Redmi 2, не оставив Lenovo шансов.