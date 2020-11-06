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НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

В январе-сентябре 2020 года из Украины за границу через системы перевода средств направлено 387 млн ​​долларов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 41%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В январе-сентябре 2020 года объем частных переводов по официальным и неформальным каналам составил:

  • в Украину из-за границы – 8481 млн долл. США в эквиваленте;
  • из Украины за границу – 575 млн долл. США в эквиваленте.

С использованием систем перевода средств (без учета переводов, проведенных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также по неформальным каналам) в течение 9 месяцев 2020 года было отправлено:

  • в Украину – 1943 млн долл. США в эквиваленте. Это на 16% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украине тоже выросла – с 364 до 390 долл. США (на 7%);
  • из Украины – 387 млн ​​долл. США в эквиваленте. С использованием систем перевода средств было произведено две трети всех частных переводов из Украины. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма выросла на 41%. На 33% увеличилась сумма одного перевода из Украины 510 долл. США по сравнению с 383 долл. США за 9 месяцев прошлого года.

Самые популярные “коридоры” переводов не изменились:

  • в Украину больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии;
  • из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Увеличился и объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. 178,5 млрд грн или 6750 млн долл. США в эквиваленте – это почти на треть больше (на 27%), чем в прошлом году за 9 месяцев.


Инфографика: НБУ

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По материалам Finance.UA
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