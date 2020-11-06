НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

В январе-сентябре 2020 года из Украины за границу через системы перевода средств направлено 387 млн долларов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 41%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В январе-сентябре 2020 года объем частных переводов по официальным и неформальным каналам составил:
С использованием систем перевода средств (без учета переводов, проведенных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также по неформальным каналам) в течение 9 месяцев 2020 года было отправлено:
Самые популярные “коридоры” переводов не изменились:
Увеличился и объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. 178,5 млрд грн или 6750 млн долл. США в эквиваленте – это почти на треть больше (на 27%), чем в прошлом году за 9 месяцев.
Инфографика: НБУ
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