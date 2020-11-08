0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Еврокомиссия заподозрила Amazon в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия заподозрила Amazon в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия заподозрила компанию Amazon в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли и начала расследование.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Подозрение Еврокомиссии основывается на том, что Amazon одновременно является и платформой, которую другой бизнес может использовать для продажи своих товаров напрямую клиентам, и одновременно сам торгует через свою платформу, конкурируя с другими продавцами.

Компания, предоставляя свою площадку продавцам, имеет доступ к их данным о продажах, посещаемости, доходах и т.д.

“Предварительные выводы Комиссии показали, что очень большое количество непубличных данных продавцов доступно для работников, занимающихся розничными продажами самого Amazon, и попадает в автоматизированные системы, где используется для решений по торговым предложениям самого Amazon и стратегических решений, которые создают преимущество перед другими пользователями платформы”, – отмечается в сообщении.

Еврокомиссия пришла к выводу, что такое использование данных позволяет компании избегать природных рисков конкуренции в этой сфере и укреплять позиции на крупнейших своих европейских рынках, в частности во Франции и Германии.

“Если это подтвердится, такие действия будут признаны нарушением ст. 102 Договора о функционировании ЕС (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующей позицией на рынке”, – добавляют в сообщении ЕК.

Комиссия также открыла второе расследование о нарушении антимонопольного законодательства за возможные преференции Amazon для собственных торговых предложений и тех продавцов-пользователей платформы, которые пользуются службами логистики и доставки Amazon. Если это подозрение подтвердится, это тоже будет нарушением статьи 102 Соглашения.

“Мы должны позаботиться о том, чтобы платформы с двойной ролью такого веса как Amazon не искажали конкуренцию. Данные о деятельности продавцов, которые являются третьими сторонами, не должны использоваться в пользу Amazon, когда он выступает их конкурентом. Условия конкуренции на платформе Amazon должны быть честными. Правила должны искусственно создавать преимущества для собственных предложений или для предложений торговцев, которые используют услуги логистики и доставки от Amazon”, – отметила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.