Еврокомиссия заподозрила Amazon в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия заподозрила компанию Amazon в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли и начала расследование.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Подозрение Еврокомиссии основывается на том, что Amazon одновременно является и платформой, которую другой бизнес может использовать для продажи своих товаров напрямую клиентам, и одновременно сам торгует через свою платформу, конкурируя с другими продавцами.

Компания, предоставляя свою площадку продавцам, имеет доступ к их данным о продажах, посещаемости, доходах и т.д.

“Предварительные выводы Комиссии показали, что очень большое количество непубличных данных продавцов доступно для работников, занимающихся розничными продажами самого Amazon, и попадает в автоматизированные системы, где используется для решений по торговым предложениям самого Amazon и стратегических решений, которые создают преимущество перед другими пользователями платформы”, – отмечается в сообщении.

Еврокомиссия пришла к выводу, что такое использование данных позволяет компании избегать природных рисков конкуренции в этой сфере и укреплять позиции на крупнейших своих европейских рынках, в частности во Франции и Германии.

“Если это подтвердится, такие действия будут признаны нарушением ст. 102 Договора о функционировании ЕС (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующей позицией на рынке”, – добавляют в сообщении ЕК.

Комиссия также открыла второе расследование о нарушении антимонопольного законодательства за возможные преференции Amazon для собственных торговых предложений и тех продавцов-пользователей платформы, которые пользуются службами логистики и доставки Amazon. Если это подозрение подтвердится, это тоже будет нарушением статьи 102 Соглашения.

“Мы должны позаботиться о том, чтобы платформы с двойной ролью такого веса как Amazon не искажали конкуренцию. Данные о деятельности продавцов, которые являются третьими сторонами, не должны использоваться в пользу Amazon, когда он выступает их конкурентом. Условия конкуренции на платформе Amazon должны быть честными. Правила должны искусственно создавать преимущества для собственных предложений или для предложений торговцев, которые используют услуги логистики и доставки от Amazon”, – отметила еврокомиссар Маргрете Вестагер.