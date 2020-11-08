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Перегруженные фуры: За 10 месяцев насчитали штрафов на 111 миллионов

Перегруженные фуры: За 10 месяцев насчитали штрафов на 111 миллионов

В течение января-октября этого года инспекторы “Укртрансбезопасности” проверили более 590 тысяч транспортных средств и насчитали почти 111 млн грн платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Усиленный ГВК на украинских дорогах продолжается! По итогам 10 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией насчитали почти 111 млн грн платы за перегруз. Из них более 11 млн грн – только в октябре. В течение последнего месяца специалисты проверили около 90 тысяч транспортных средств, почти в 3,5 раза больше по сравнению с октябрем прошлого года”, – отметил глава Министерства.

Так, в октябре было составлено 1360 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Вместе с тем, в течение последней недели (с 2 по 9 ноября) было проверено более 16 тысяч транспортных средств, составлено 276 актов нарушений габаритно-весовых норм и начислено 2,66 млн грн платы за перегруз. В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю:

  • на автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “Финбизнесгруп”) с перегрузкой на 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,35 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1193,10 евро;
  • на автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “Финбизнесгруп”) с перегрузкой на 26%. Общий вес транспортного средства составил 50,35 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1164 евро;
  • на автодороге Р-03 – авто MAN (перевозчик – ООО “Синергия Оил”) с перегрузкой на 38,7%. Общий вес транспортного средства составил 50,40 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 738 евро.

“Усиление габаритно-весового контроля – это защита украинских дорог от разрушительного воздействия перегруженных грузовиков. Сейчас по всей стране идет работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении” (WiM)”, – отметил председатель Укртрансбезопасности Егор Прокопчук.

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По материалам Finance.UA
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