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GM планирует нанять 3000 работников, чтобы стимулировать разработку электромобилей

GM планирует нанять 3000 работников, чтобы стимулировать разработку электромобилей

Американский автопроизводитель General Motors заявил, что планирует нанять 3000 новых сотрудников в свои инженерные и ИТ-отделы, а также в отдел проектирования.

Как сообщает Bloomberg, компания намерена увеличить усилия по разработке большего количества электрокаров и программного обеспечения, на котором они работают.

Автопроизводитель сообщил, что новые сотрудники будут наняты до конца первого квартала 2021 года.

«Мы переживаем переходный период, который начался в конце 2018 года, – говорится в заявлении Кена Морриса, вице-президента компании по разработке электрических и автономных транспортных средств. Мы быстро приближаемся к нашему будущему электромобилей. Это поможет нам двигаться скорее».

В 2018 году GM объявила о масштабной реструктуризации, в результате которой были закрыты три завода и сокращены 8000 работников, многие из которых работали над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

По материалам Mind
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