TikTok остается самым прибыльным приложением в мире

SensorTower, известная компания по анализу данных мобильных приложений, недавно поделилась своими 10 лучшими приложениями с точки зрения загрузок и доходов. По данным компании, неигровым приложением с самой высокой выручкой в мире в октябре является TikTok.

В китайском приложении зафиксированы расходы пользователей на сумму более 115 миллионов долларов, что в 6,2 раза превышает выручку за октябрь 2019 года. Около 86% доходов TikTok поступает от Douyin, 8% – из США и 2% – из Турции.