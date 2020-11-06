ЕС установил тарифные ограничения на американские товары на €4 миллиарда

Евросоюз ввел тарифные ограничения против товаров из США в ответ на аналогичные шаги, которые Штаты предприняли более года назад.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает корреспондент Укринформа.
“Мы должны разрешить текущие противоречия (с США – ред.), в частности в области гражданской авиации. Мы дали четко понять, что хотим урегулировать эту затяжную проблему. К сожалению, несмотря на все наши усилия, из-за отсутствия прогресса со стороны США Евросоюз сегодня воспользуется своим правом и применит контрмеры, которые были разрешены нам в ВТО по делу «Боинга», – сказал представитель Еврокомиссии.
Он напомнил, что США ввели тарифные ограничения против европейского экспорта более года назад, поэтому действия ЕС являются реакцией на это решение.
«Мы призвали США согласиться, что обе стороны отменят действующие контрмеры с немедленным эффектом, чтобы мы смогли оставить эту проблему в прошлом. Устранение этих тарифов станет мощным взаимным выигрышем для обеих сторон. Мы имеем сейчас возможность перезагрузить трансатлантические отношения и работать вместе над достижением наших общих целей», – подчеркнул Домбровскис.
Он отметил, что Еврокомиссия тепло поздравила с победой избранного президента США Джо Байдена и стремится разработать позитивную и направленную в будущее повестку дня как в отношениях с США, так и в реагировании на глобальные вызовы.
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