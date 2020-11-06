Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнуть

В качестве метода мотивирования собственных клиентов — держателей платежных карт — и привлечения новых многие банки используют сегодня кэшбэк.

В том, какие варианты “кэшбэау” сегодня доступны украинцам, как они работают, действительно ли они помогают банкам привлекать новых клиентов и стоит ли самим потребителям банковской продукции на них вестись, разбиралось Delo.ua.

Банковский и небанковский кэшбэк

“Классический банковский кэшбэк построен на комиссии интерчейндж. Это платеж, который банк-эквайер осуществляет в пользу банка-эмитента карты за каждую транзакцию по такой карте. В среднем по рынку она составляет 1,5%. Хотя может достигать и 1,8%”, – рассказывает в комментарии советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

Суть такой операции, по словам Невмержицкого, проста. “Если человек платит картой банка А в терминале, который установил банк Б, последний платит первому 1,5% от суммы каждой такой операции. Если банк Б в рамках своей программы лояльности хочет сделать приятно своему клиенту, он перечисляет часть этого вознаграждения на его счет”, — говорит он.

Исходя из такой схемы несложно подсчитать, что так называемый прямой кэшбэк в Украине не может превышать 1,5%. “Очевидно, что такое вознаграждение — слабый мотив, чтобы отказаться от карты одного банка в пользу другого. Особенно, учитывая тот факт, что половина всех расходов украинцев, согласно данным Госстата за 2019 год, — это покупка продуктов питания со средним чеком 500-600 грн”, — говорит Василий Невмержицкий.

Заодно выделяется также и еще одна модель “кэшбэка” — небанковская.

“В теории она построена на вознаграждении, которое готов платить торговец сторонней маркетинговой площадки за привлечение клиента. Такие проекты нередко можно встретить в сети интернет. Но риски здесь достаточно высоки. Мало того, что выгода часто будет нивелирована завышенной ценой на товар – довольно часто на такой модели строится еще и масса мошеннических схем”, — говорит Невмержицкий и рекомендует в этом контексте обходить стороной сверхвыгодные предложения.

Почему кэшбэк может исчезнуть вообще в ближайшем будущем

Тем временем о том, что в на сегодня существующей схеме функционирования программ лояльности потребители, которые не пользуются “кэшбэком”, фактически платят тем, кто гоняется за щедрыми банковскими предложениями, говорит Василий Невмержицкий.

“В итоге все программы лояльности так или иначе ложатся на плечи потребителя. В виде, например, более высокой стоимости товаров и услуг. Это не всегда работает прямо. “Кэшбэк” 5% за покупку, скажем, цветов, не означает, что букет обойдется на 5% дороже. Но в целом банковские комиссионные за торговый эквайринг, в который включена и комиссия интерчейндж, в итоге конвертируются в магазинный ценник”, — говорит он.

Невмержицкий также обращает внимание на то, что этим вопросом сейчас очень озаботились в Верховной Раде.

“В октябре с разницей в 2 недели были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие ограничение интерчейнджа для всех финучреждений, которые работают в стране. Согласно первому законопроекту, до 2022 года межбанковская комиссия должна снизиться до 0,3%, а общая стоимость торгового эквайринга — до 0,5%. Второй предлагает менее радикальное снижение и больше времени на переход. Так, размер интерчейнджа должен к 2023 году снизиться до 0,9%. А суммарная комиссия банка-эквайера для бизнеса — до 1,4% (сейчас она в среднем составляет 2-3%). Каким путем пойдут нардепы — сказать сложно. Но очевидно, что радикальный сценарий, если он будет одобрен парламентом, с высокой вероятностью полностью уничтожит саму модель “кэшбэк”. Она просто перестанет быть интересной для клиентов. Такой подход не лишен смысла и, безусловно, более справедлив. Фактически в существующей ситуации рядовые потребители, которые не пользуются “кэшбэком”, платят тем, кто гоняется за щедрыми банковскими предложениями”, — говорит он.