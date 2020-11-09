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Социальная помощь пенсионерам, которым не хватает стажа

Социальная помощь пенсионерам, которым не хватает стажа

Пенсионная реформа существенно повысила требования к количеству страхового стажа, необходимого для оформления пенсии. В связи с этим большое количество украинцев лишено возможности выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста. По этой причине украинским правительством принято решение о предоставлении временной (в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года) социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.

Об этом пишет Юридический портал Украины.

Назначение помощи вместо пенсии:

  • получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа;
  • деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Как пенсионеру получить соцпомощь:

Для назначения временной финансовой помощи, лицам без необходимого пенсионного стажа, нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению на оформление помощи нужно приложить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;
  • справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде на запрос пенсионера – в течение 5 рабочих дней);
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением помощи;
  • если временная денежная помощь (социальная пенсия) оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи в УТиСЗН по зарегистрированному месту жительства.

Размер помощи пенсионерам, которым не хватает стажа:

  • сумма государственной помощи лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсионные выплаты, составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, которые утратили работоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% ПМ для нетрудоспособных граждан.

Таким образом, максимальный размер социальных выплат пенсионерам в 2020 году составляет:


Таблица: Юридический портал Украины

Перерасчет размера денежных выплат производится каждые полгода с учетом изменений имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода получателя помощи.

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По материалам Finance.UA
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