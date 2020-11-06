Как оплачивается работа на период карантина и на период простоя предприятия - объяснение Гоструда

Согласно закону, в случае карантина предусмотрено основание для увеличения количества дней неоплачиваемого отпуска по соглашению сторон. Так, срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок отпусков.

Об этом сообщает Главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда управления по труду ГУ Гоструда в Днепропетровской области Юрий Остренко.

Неоплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем будет предоставляться:

по семейным обстоятельствам сроком не более 15 календарных дней на календарный год;

на период карантина такой отпуск может быть предоставлен на все время карантина по заявлению работника;

с согласия работодателя, неоплачиваемый отпуск могут предоставлять без ограничения продолжительности 15 календарных дней в году.

Также легализована работа на дому. Работодатель может поручить работнику выполнять в течение определенного периода работу дома и предоставлять работнику с его согласия отпуск.

За работу на дому работник получает ту же оплату, что и при работе на рабочем месте. Возможна выплата компенсации за использование инструментов и механизмов.

“Что же касается нормы об отпуске, считаем, что она свидетельствует о предоставлении, в частности, ежегодного отпуска и иных отпусков, на которые имеет право работник, вне графика отпусков. Учитывая то, что в норме пп. 1 п. 2 разд. II Закона № 530 ничего не сказано о виде отпуска, эта норма касается как оплачиваемого отпуска, который можно предоставлять вне графика отпусков, так и отпусков без сохранения зарплаты. Но в любом случае работник должен согласиться использовать такой отпуск”, – сообщает Юрий Остренко.

Кроме того, для работников, подразделения которых находятся в состоянии простоя из-за карантина, предусмотрена компенсация из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Частично такую компенсацию возмещает работодателям, по их обращениям, Государственная служба занятости в соответствии с Порядком финансирования выплат по частичной безработице и предоставления помощи по частичной безработице.

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