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Apple раскрыла цену MagSafe Duo Charger

Apple раскрыла цену MagSafe Duo Charger

Apple недавно представила новую магнитную зарядку для своих устройств MagSafe и MagSafe Duo Charger. Теперь компания раскрыла цену последней.

Информация о цене появилась на официальном сайте Apple. До этого никаких данных об устройстве не предоставляли.

Ценник удивляет, ведь MagSafe Duo Charger стоит втрое больше, чем обычный MagSafe – 130 долларов за двойную модель против 40 долларов за обычную. В пересчете на гривны это примерно 3 700 и 1 125 гривен соответственно.

MagSafe Duo Charger предназначена для одновременной зарядки сразу двух устройств. Например, смартфона и умных часов. Спецификаций продукта Apple не указывает. Можно отметить лишь, что MagSafe Duo Charger, как и обычную зарядку MagSafe, рекомендуют использовать с 20-ваттным блоком питания. В комплекте с новой зарядкой поставляется кабель USB-C to Lightning длиной 1 м.

По материалам Телеканал новин 24
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