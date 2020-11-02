По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,239 млн грн и 29,490 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 29), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,26-28,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 64 активных заявок по доллару на сумму 57,729 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3500 – 2 222
28,3200 – 888
28,3000 – 10 000
28,2700 – 20 000
28,2700 – 111 111
28,2700 – 10 000
28,2500 – 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2600 – 27 000
28,2700 – 40 000
28,2700 – 15 000
28,2700 – 22 000
28,2800 – 45 000
28,2800 – 10 000
28,2900 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3194 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2284 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16382 7
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 775 5
Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнеса3 ч. назад - 190 2
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияВчера, 14:14 - 1220 2
Стало известно, сколько иностранных студентов учится в УкраинеВчера, 23:10 - 625 2
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 24022
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16382 7
Какие работники имеют преимущество при сокращении штатаВчера, 17:00 - 2351
Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учетВчера, 13:07 - 2073
Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)4 ч. назад - 1655
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Около часа назад - 96
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 165
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 526 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 966 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1522