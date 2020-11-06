В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (видео)

В Киеве компания Рината Ахметова “ДТЭК Киевские электросети” подключила к сети солнечную крышную электростанцию (СЭС) на Троещине.
Это — первая промышленная СЭС в Украине, построенная на крыше многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба компании.
Указано, что новая СЭС расположена на проспекте Романа Шухевича, 30, в Днепровском районе столицы.
Ее мощность составляет 330 кВт, а при солнечной погоде за один час работы такая станция способна полностью зарядить батареи 8 электромобилей.
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