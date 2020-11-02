Сколько можно заработать на инвестициях в IPO в 2020: календарь и результаты

Несколько компаний в календаре IPO в 2020 году принесли своим инвесторам более 200%. Среди них сервис по запуску интернет-магазинов BigCommerce, акции которого на данный момент торгуются +275,5% и медицинская компания CureVac +212,7%. Рассказываем, как правильно сформировать свой инвестиционный портфель с учетом инвестиций в IPO.

Создаем инвестиционный портфель

Базовое правило начинающего инвестора — формировать инвестиционный портфель. Один из финансовых инструментов, который можно туда добавить — инвестиции в IPO, покупка акций компаний, которые выходят на биржу. Инвестиции в IPO имеют средний или высокий риск, но позволяют заработать выше рынка.

Календарь IPO: как выбирать компании

Одной компаний, которая занимается отбором инвестиционных идей на этапе IPO, является United Traders. Посмотрим, как проходит процедура отбора компаний из календаря IPO. Фактически, не существует календаря IPO на год вперед. На рынке есть понимание, какие компании могут в ближайшее время провести IPO, но точных дат нет.

Подтверждением того, что компания окажется в календаре этого года — заявка в SEC, Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как только компания подала заявку на IPO, аналитики United Traders оценивают её с точки зрения финансов и продукта. Если компания проходит отбор, она появляется на платформе United Traders и становится доступна частным инвесторам.

Частные инвесторы — те, кто хотят добавить в свой портфель инвестиции из календаря IPO, подают заявку на участие. Описание каждой отобранной компании содержит информацию о продукте, потенциале рынка, рисках инвестиции, а также, пожалуй, самое важное — финансовые показатели и детали размещения: выручка, прибыль, капитализация, сколько акций компания планирует продать на IPO, по какой цене, каков потенциал роста цены. Дальше инвестор может выбрать любую из предварительно отобранных компаний и подать заявку на участие в IPO.

IPO в 2020 и 2021: результаты и чего ожидать

Вот несколько компаний в календаре IPO 2020 и рост их акций относительно цены размещения:

BigCommerce +275.5%,

CureVac +212,7%,

Snowflake +109,5%

JFrog +93,3%

Unity +92,2%

Ясно, что это примеры самых успешных. Есть и те, которые заработали меньше 10% (3 IPO из списка отобранных United Traders) и те, которые ушли в минус (2 IPO из списка отобранных United Traders). Всего на конец октября 2020 в списке United Traders 25 компаний, большинство из которых торгуются от +20% до 80% относительно цены размещения.

Это очень хороший результат для любого инвестиционного портфеля, но есть одно «но». В последнее время инвестиции в IPO становятся всё более популярными: получить то количество акций, которое необходимо, практически невозможно — всегда существует процент исполнения. Инвестор подает заявку, например, на 10 000$, но в IPO заходит только 1000$, остальные деньги возвращаются на счёт.

Так следующий тренд — это инвестиции на этапе pre-IPO, за 1-3 года до выхода компании на биржу. Среди компаний, появления которых в календаре IPO ждут многие инвесторы которые, такие компании как Coursera, Impossible Foods, Flexport. Добавить акций этих компаний в свой инвестиционный портфель можно уже сейчас, не дожидаясь IPO.