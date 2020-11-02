Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)

Ричард Брэнсон, британский миллиардер, основал компанию Virgin Galactic в 2004 году. Он обещал, что космический корабль частной разработки позволит сотням людей стать астронавтами без никакой подготовки в НАСА. Но сначала он пообещал отправиться в путешествие сам, прежде чем допустить клиентов на борт.

Об этом пишет CNN.

За последнее десятилетие Брэнсон неоднократно появлялся в СМИ, где говорил о разных сроках своего путешествия. Но разработке SpaceShipTwo помешали две трагические аварии и пандемия коронавируса. Практически каждый год, начиная с 2004 года, компания заявляла, что через год у нее появятся клиенты. Однако сейчас Virgin Galactic установила еще один крайний срок для полета Брэнсона: примерно в период с января по март 2021 года.

Примечательно, что это заявление исходило не от Брэнсона. На этот раз говорил Майкл Колглейзер, которого недавно назначили генеральным директором Virgin Galactic. Его цель – вывести компанию из инженерного проекта в многомиллиардный бизнес космического туризма. Он обращался не к репортерам, а к инвесторам Virgin Galactic, которые поддержали видение Брэнсона после того, как компания дебютировала на фондовом рынке в конце 2019 года (оценка компании выросла до 4,5 млрд долларов).

Как отмечается, в 2019 году был успешный испытательный полет первого пассажира, и это был не Брэнсон. Комфортность полета из кабины космического корабля проверила руководитель службы безопасности и обучения Virgin Galactic Бет Мозес. Она описала этот опыт как «интенсивный», но не «чрезмерно драматичный». Еще как минимум восемь сотрудников Virgin Galactic будут летать на SpaceShipTwo перед полетом Брэнсона. Компания заявила, что планирует провести еще одно испытание только с двумя пилотами этой осенью, а еще одна поездка с двумя пилотами и четырьмя тестовыми пассажирами начнется в начале 2021 года.