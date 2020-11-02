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5 особенностей заключения трудового контракта (инфографика)

5 особенностей заключения трудового контракта (инфографика)

Трудовое законодательство Украины предусматривает несколько разновидностей договоров между работником и работодателем. В частности, вместо стандартного трудового договора в некоторых случаях может быть заключен контракт.

В Государственном центре занятости рассказали, чем отличается контракт от трудового договора и почему его заключение может быть выгодно сторонам трудовых отношений.

По своей природе контракт является разновидностью трудового договора, который предусматривает высшую степень договорной свободы. Так, контракт является особой формой трудового договора, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.

Что нужно знать о трудовом контракте

  • Заключение контракта разрешается в определенных законами случаях.

Сфера применения контракта определяется законами Украины. В частности, возможность заключения контракта предусматривают Законы Украины “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, “О фермерском хозяйстве”, “О товарной бирже”.

Контракт оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон контракта.

В других аспектах оформление работников на работу по контракту такое же, как и при оформлении по трудовому договору (работодатель должен издать приказ о зачислении работника в штат, сделать соответствующую запись в его трудовой книжке, известить налоговый орган и тому подобное).

  • Контракт заключается на определенный срок.

Трудовой контракт заключается, как правило, на определенный срок. В одних случаях законы четко определяют временные границы заключения контрактов. Тогда как в других сферах деятельности законодатель не ограничивает минимальную и максимальную продолжительность контракта. За два месяца до окончания срока действия контракта по соглашению сторон он может быть продлен или заключен на новый срок.

  • Условия контракта являются конфиденциальными.

Работодатель обязан обеспечивать конфиденциальность условий контракта. В свою очередь лица, у которых по служебным полномочиям есть доступ к информации, зафиксированной в контракте, не имеют права ее разглашать.

  • В контракте могут быть закреплены дополнительные льготы и гарантии для работника.

Контракт может содержать дополнительные условия по организации труда и материального обеспечения работника: там могут быть предусмотрены дополнительные льготы, гарантии и компенсации за счет средств работодателя. Как правило, они сводятся к обеспечению жильем, транспортом, средствами связи и тому подобное.

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Контракт должен предусматривать обязательства работодателя по компенсации морального и материального ущерба, причиненного работнику в случае досрочного расторжения контракта работодателем по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством и контрактом.

По материалам Finance.UA
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