5 особенностей заключения трудового контракта (инфографика)

Трудовое законодательство Украины предусматривает несколько разновидностей договоров между работником и работодателем. В частности, вместо стандартного трудового договора в некоторых случаях может быть заключен контракт.
В Государственном центре занятости рассказали, чем отличается контракт от трудового договора и почему его заключение может быть выгодно сторонам трудовых отношений.
По своей природе контракт является разновидностью трудового договора, который предусматривает высшую степень договорной свободы. Так, контракт является особой формой трудового договора, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.
Что нужно знать о трудовом контракте
Сфера применения контракта определяется законами Украины. В частности, возможность заключения контракта предусматривают Законы Украины “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, “О фермерском хозяйстве”, “О товарной бирже”.
Контракт оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон контракта.
В других аспектах оформление работников на работу по контракту такое же, как и при оформлении по трудовому договору (работодатель должен издать приказ о зачислении работника в штат, сделать соответствующую запись в его трудовой книжке, известить налоговый орган и тому подобное).
Трудовой контракт заключается, как правило, на определенный срок. В одних случаях законы четко определяют временные границы заключения контрактов. Тогда как в других сферах деятельности законодатель не ограничивает минимальную и максимальную продолжительность контракта. За два месяца до окончания срока действия контракта по соглашению сторон он может быть продлен или заключен на новый срок.
Работодатель обязан обеспечивать конфиденциальность условий контракта. В свою очередь лица, у которых по служебным полномочиям есть доступ к информации, зафиксированной в контракте, не имеют права ее разглашать.
Контракт может содержать дополнительные условия по организации труда и материального обеспечения работника: там могут быть предусмотрены дополнительные льготы, гарантии и компенсации за счет средств работодателя. Как правило, они сводятся к обеспечению жильем, транспортом, средствами связи и тому подобное.
Контракт должен предусматривать обязательства работодателя по компенсации морального и материального ущерба, причиненного работнику в случае досрочного расторжения контракта работодателем по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством и контрактом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаПозавчера, 16:00 - 4805 10
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 5335 8
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 15344 6
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 624 4
Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезонВчера, 07:45 - 744 3
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 21672
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 15344 6
Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жильяВчера, 12:05 - 4360
Как унаследовать приватизированную квартируВчера, 10:03 - 2325
Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учетВчера, 13:07 - 1891
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 121
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 476 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 898 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1485
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1352 7