5 особенностей заключения трудового контракта (инфографика)

Трудовое законодательство Украины предусматривает несколько разновидностей договоров между работником и работодателем. В частности, вместо стандартного трудового договора в некоторых случаях может быть заключен контракт.

В Государственном центре занятости рассказали, чем отличается контракт от трудового договора и почему его заключение может быть выгодно сторонам трудовых отношений.

По своей природе контракт является разновидностью трудового договора, который предусматривает высшую степень договорной свободы. Так, контракт является особой формой трудового договора, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.

Что нужно знать о трудовом контракте

Заключение контракта разрешается в определенных законами случаях.

Сфера применения контракта определяется законами Украины. В частности, возможность заключения контракта предусматривают Законы Украины “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, “О фермерском хозяйстве”, “О товарной бирже”.

Контракт оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон контракта.

В других аспектах оформление работников на работу по контракту такое же, как и при оформлении по трудовому договору (работодатель должен издать приказ о зачислении работника в штат, сделать соответствующую запись в его трудовой книжке, известить налоговый орган и тому подобное).

Контракт заключается на определенный срок.

Трудовой контракт заключается, как правило, на определенный срок. В одних случаях законы четко определяют временные границы заключения контрактов. Тогда как в других сферах деятельности законодатель не ограничивает минимальную и максимальную продолжительность контракта. За два месяца до окончания срока действия контракта по соглашению сторон он может быть продлен или заключен на новый срок.

Условия контракта являются конфиденциальными.

Работодатель обязан обеспечивать конфиденциальность условий контракта. В свою очередь лица, у которых по служебным полномочиям есть доступ к информации, зафиксированной в контракте, не имеют права ее разглашать.

В контракте могут быть закреплены дополнительные льготы и гарантии для работника.

Контракт может содержать дополнительные условия по организации труда и материального обеспечения работника: там могут быть предусмотрены дополнительные льготы, гарантии и компенсации за счет средств работодателя. Как правило, они сводятся к обеспечению жильем, транспортом, средствами связи и тому подобное.

Контракт должен предусматривать обязательства работодателя по компенсации морального и материального ущерба, причиненного работнику в случае досрочного расторжения контракта работодателем по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством и контрактом.