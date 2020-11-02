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Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 году

Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 году

Среди ключевых стратегических индикаторов в “Векторах экономического развития до 2030 года”, которые презентовал Кабмин, – увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.

Об этом говорится в презентации по векторам экономического развития, которую представил в пятницу премьер Денис Шмыгаль.

Также в правительстве надеются, что номинальный ВВП на душу населения к 2030 году возрастет до 7300 -11200 долларов (по итогам 2019 года – 3 659 долларов).

В то же время по итогам 2019 года реальный ВВП в Польше достиг 660 млрд долларов, Турции – 1,251 трлн долларов. А ВВП на душу населения в этих странах составил 15,595 и 9,042 тыс. долларов соответственно.

Кроме этого, Кабмин рассчитывает, что прямые иностранные инвестиции вырастут с 5,8 млрд долларов по итогам 2019-го до 15-23 млрд долларов к 2030 году. При этом, за прошлый год прямые иностранные инвестиции в Польше составили 14,4 млрд долларов, в Турции – 9 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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