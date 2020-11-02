"11,5 тонны под металлолом": бельгийская полиция задержала самую большую партию наркотиков (фото)

Бельгийская прокуратура нанесла новый удар по наркогруппе, возглавляемой бывшим шефом бельгийской полиции.

Об этом пишет Brusselstim.

В Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. Это самое большое количество наркотиков, которую когда-либо в мире находили правоохранители.

Груз был замаскирован под металлолом и помещен в стальной контейнер, который, в свою очередь, был упакован в морской контейнер и загружен на трансатлантическое судно.

Фото brusselstim

Огромный груз кокаина покинул порт в Гайане в конце октября, и прокуратурам удалось отследить ликвидацию банды торговцев наркотиками во главе с бывшим бельгийским руководителем по борьбе с наркотиками, что выявило наличие тесных связей между преступными группировками.

Трое полицейских, управляющий портом и адвокат, 20 других преступников были арестованны в рамках операции против хорошо структурированной преступной организации, которая организовывала крупные поставки наркотиков из Южной Америки в Бельгию.