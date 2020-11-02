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В Украине снова снизился выпуск автомобилей на 25%

В Украине снова снизился выпуск автомобилей на 25%

По предварительным данным Укравтопрома, в октябре на украинских заводах было собрано 687 ед. автотранспортных средств.

Об этом пишет Укравтопром.

По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на четверть. Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей.

Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который прекратил раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87% до 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).

Справка Finance.ua:

  • Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%. Более четверти этого сегмента авторынка в октябре охватила марка Renault, чьи продажи выросли почти на 40% к октябрю-2019 – до 353 авто. На второй строчке рейтинга, как и в октябре-2019, Fiat с регистрацией 135 авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.
По материалам Finance.UA
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