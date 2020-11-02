В Украине снова снизился выпуск автомобилей на 25%

По предварительным данным Укравтопрома, в октябре на украинских заводах было собрано 687 ед. автотранспортных средств.
Об этом пишет Укравтопром.
По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на четверть. Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей.
Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который прекратил раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87% до 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаПозавчера, 16:00 - 4591 9
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 4958 6
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 567 4
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 14148 3
Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезонВчера, 07:45 - 676 3
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 19837
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 14148 3
Какие активы нужно покупать, чтобы застраховаться от грядущего обвала рынка акций: советы инвестораВчера, 09:30 - 5285 1
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 4958 6
Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жильяВчера, 12:05 - 4071
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 97
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 451 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 874 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1465
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1346 7