В Украине снова снизился выпуск автомобилей на 25%

По предварительным данным Укравтопрома, в октябре на украинских заводах было собрано 687 ед. автотранспортных средств.

Об этом пишет Укравтопром.

По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на четверть. Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей.

Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который прекратил раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87% до 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).

Справка Finance.ua: