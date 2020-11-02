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Дефицит Пенсионного фонда за 10 месяцев составил свыше 17 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда за 10 месяцев составил свыше 17 млрд грн

Вчера Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021. Согласно ему пенсии в следующем году вырастут, также будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда, в январе-октябре его доходы составили 378 млрд грн (в т.ч. 169 млрд грн – средства из госбюджета), а расходы – 395,3 млрд грн. Соответственно дефицит – 17,3 млрд грн.

Расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год заложены 203,8 млрд грн на поддержку Пенсионного фонда (в действующей редакции госбюджета на 2020 год – 202,3 млрд грн).

Министр финансов Сергей Марченко в середине сентября отмечал, что ожидаемый дефицит Пенсионного фонда до конца года – 13 млрд грн, при этом фонд может рассчитывать на займы с Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов.

По данным бюджетного комитета ВР, за три квартала Госказначейство предоставило Пенсионному фонду займы на покрытие временных кассовых разрывов на 128,3 млрд грн, из которых возвращено 111,2 млрд грн. Общий объем задолженности Пенсионного фонда за предоставление займов с ЕКС на 01.10.2020 – 65,17 млрд грн (с учетом долга 2007-2014 годов) и с начала текущего года увеличился на 15,97 млрд грн.

По материалам Finbalance
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