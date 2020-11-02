Илья Сегеда: как эпидемия Covid-19 повлияла на заключение сделок в Украине

Неопределенность ситуации с COVID-19 замедлила ход заключения сделок M&A, которые должны были быть закрыты в первом полугодии, и привела к снижению как их объемов, так и их стоимости.

В глобальном масштабе количество операций уменьшилось на 32% (с 10 155 до 6 938 операций), а их стоимость – на 53% (с 1,9 трлн долларов США до 0,9 трлн долларов США). Украина не стала исключением._

По результатам отчета «M&A Radar: Украина», в первом полугодии 2020 года было объявлено лишь о 25 сделках, что является самым низким показателем за пять лет. Стоимость сделок снизилась на 79%, до 159 млн долларов США.

Ряд сделок, которые были запланированы или уже начаты ранее в этом году, был поставлен на паузу, поскольку покупатели и продавцы должны были сосредоточиться на том, чтобы пережить пандемию и не потерять свой бизнес.

Чего ждать в начале 2021 года?

Тот факт, что мы живем во время первой глобальной рецессии, вызванной не финансовыми факторами, а пандемией болезни, означает, что спрогнозировать оздоровление на основе аналогий с прошлыми экономическими кризисами будет трудно.

Однако общим является то, что в глобальном масштабе за последние несколько месяцев произошло резкое замедление темпов сделок в сфере M&A со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Нет сомнений, что вследствие пандемии COVID-19 планы инвесторов пересматриваются. Некоторые из них перенаправят свои ресурсы с целью обеспечить наилучшее оснащение своих компаний, которое позволит им подготовиться к новой реальности, которая будет после рецессии.

Другие применят более осторожный подход, потратив некоторое время на то, чтобы понять, как объект инвестиции адаптируется к изменениям операционной модели, происходящим в отрасли, прежде чем начинать заключение сделки.

Некоторые из них будут вести бизнес «как всегда», исходя либо из своего долгосрочного видения объекта инвестиции/сектора, либо из общей инвестиционной стратегии. Будут и авантюристы – охотники и те, кого подстрелят – те, у кого сильный баланс, большая склонность к рискам или ощущение, что сейчас самое время выходить на новый рынок или сектор.

Вероятность и длительность операций зависят сегодня как от глобальных, так и от чисто технических причин. С одной стороны, главным вызовом для иностранных инвесторов является отсутствие возможности путешествовать. Несмотря на технологический прогресс и простоту удаленной связи в эпоху ZTS (Zoom-Teams-Skype), личные контакты и возможность смотреть человеку в глаза важны для быстрых переговоров. В конце концов, участники переговоров не привыкли полагаться лишь на реальные экономические показатели.

Визит на объект инвестирования является очень важным для инвестора и часто помогает разглядеть те проблемы, которые не являются очевидными при дистанционном изучении документов.

В любом случае, сегодня сторонам необходимо больше времени для согласования и завершения сделок M&A. Покупателям и продавцам может потребоваться более долгий период для проведения переговоров и заключения SPA, с тем чтобы оценить последствия пандемии, длительность процесса закрытия компании, влияние на оборотный капитал и перспективы экономического и социального восстановления.

С другой стороны, мы, очевидно, увидим увеличение количества положений в соглашениях о покупке акций, посвященных существенным отрицательным изменениям (MCA), несмотря на ряд проблем, вызванных COVID-19. Такие пункты MCA не являются новостью, но, как правило, они чаще используются в периоды неопределенности. Они обеспечивают для каждой стороны механизм отказа от сделки в случае значительного ухудшения состояния компании или условий ценообразования, которое может быть связано с определенным событием, а также в случае пандемии.

В частности, следует ожидать более широкого использования положений относительно дополнительных выплат с учетом будущей прибыли «earn-out» (они, как правило, являются менее популярными среди местных организаторов сделок), а также других форм механизмов отсрочки оплаты. Такие требования должны помочь покупателям сбалансировать неопределенность и сложность прогнозирования будущих денежных потоков с общим нежеланием продавцов, финансовое состояние которых не пострадало, соглашаться на снижение цен из-за COVID-19.

Новым во время пандемии также было повышенное внимание к оценке ІТ-инфраструктуры, приложений и устойчивости кибербезопасности. Обеспечение возможности удаленной работы без нанесения ущерба информационной безопасности стало первоочередной задачей. Цепочка поставок является еще одной ключевой областью, которая требует повышенного внимания в условиях непредвиденных изменений, вызванных COVID-19.

Пандемия значительно расширила список вопросов, которые важны для инвестора при покупке компании. Сегодня этот перечень выглядит так:

Повлиял ли COVID -19 на хозяйственную деятельность и операционные расходы объекта приобретения?

-19 на хозяйственную деятельность и операционные расходы объекта приобретения? Какой уровень оборотного капитала является приемлемым в условиях пандемии? Каково финансовое состояние основных клиентов продавца? Каковы риски, связанные с взысканием дебиторской задолженности? Есть ли у продавца риск недостатка запасов или запасных частей?

Повлиял ли COVID -19 на цепочку поставок объекта приобретения и каким было это влияние?

-19 на цепочку поставок объекта приобретения и каким было это влияние? Существовала ли угроза, или фактическое нарушение, или невыполнение любого из значительных контрактов объекта приобретения из-за непредвиденных изменений в бизнесе, вызванных COVID -19?

-19? Выполняет ли объект приобретения требования законодательства об охране труда и технике безопасности в части COVID -19?

-19? Какие обязательства есть у объекта приобретения и сможет ли покупатель их выполнить?

Как ІТ-системы объекта приобретения справлялись с удаленной работой и с любыми изменениями в хозяйственной деятельности? Были ли (будут) осуществлены инвестиции в ІТ для поддержки (продления) режима удаленной работы?

Илья Сегеда, лидер направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине