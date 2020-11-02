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Tesla получила крупнейший заказ на электрические грузовики Tesla Semi

Tesla получила крупнейший заказ на электрические грузовики Tesla Semi

Компания Tesla получила заказ на поставку электрических грузовиков Tesla Semi от холдинговой компании Pride Group Enterprises, специализирующейся на лизинге грузового транспорта. На данный момент это самый крупный заказ в рамках программы Tesla Semi.

Pride Group Enterprises объявила о резервировании 150 электрических грузовиков Tesla Semi с возможностью покупки в общей сложности 500 единиц Tesla Semi. В зависимости от окончательного количества и конфигураций электрических грузовиков сумма контракта может составить от 22 до 100 млн долларов США.

Это далеко не первый крупный контракт у американского автопроизводителя на поставку Tesla Semi. Ранее у неё зарезервировал поставку в общей сложности 130 штук Tesla Semi ретейлер Walmart, порядка 125 штук зарезервировала компания United Parcel Service (UPS), специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, ещё 100 штук забронировала пищевая компания PepsiCo.

Анонсировав Tesla Semi в 2017 году, автопроизводитель использовал модель бронирования, хорошо зарекомендовавшую себя в сегменте легковых электромобилей. Для резервирования покупки электрического грузовика сначала было достаточно оформить депозит на $5000, но затем эта сумма выросла до $20 000 за резервирование базовой комплектации, в то время как за бронирование версии Founders Series придётся сразу выплатить полную стоимость в размере $200 000.

По материалам 3dnews.ru
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