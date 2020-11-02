В подземных хранилищах накопили рекордный запас газа за последние 10 лет

В украинских подземных хранилищах газа накопили рекордный запас газа за последние 10 лет – 28,3 млрд кубометров, сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ.
Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.
“Отечественные компании на конец сезона закачки хранят 18,3 млрд куб м. Этого полностью достаточно, чтобы Украина бесперебойно прошла отопительный сезон. За последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ от 7,6 до 12,5 млрд куб м в год”, – говорится в сообщении.
При этом объем закачки природного газа в ПХГ Украины за 10 месяцев текущего года составляет 16,8 млрд куб. м, что на 5% меньше, чем в 2019-м.
Из них резиденты закачали 8,3 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53%.
“Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года они закачали в ПХГ 8,5 млрд куб. м газа, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели”, – добавили в “Укртрансгазе”.
По состоянию на 1 ноября 2020 года запас природного газа в подземных газохранилищах составляет 28,1 млрд куб. м газа. Это на 30% превышает показатели прошлого года.
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