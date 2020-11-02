По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,508 млн грн и 50,093 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 31), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,49-28,50 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 86,601 грн

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5500 – 1 500

28,5200 – 99 000

28,5000 – 2 222

28,4800 – 200 000

28,4700 – 40 000

28,4700 – 30 000

28,4600 – 5 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4700 – 10 000

28,4700 – 20 000

28,4700 – 10 000

28,4700 – 99 999

28,4700 – 49 000

28,4700 – 33 000

28,4800 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4986 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4540 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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