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В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игр

В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже начала свою работу.

Как сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале, во время заседания рабочей группы по азартным играм обсудили проект постановления по этому направлению.

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«Во время заседания в состав рабочей группы были включены председатель и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр». Новоизбранный председатель комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины», – написал Немчинов.

По его словам, документ будет регулировать виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. В частности, деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно эта комиссия будет производить их выдачу и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей различных сфер.

Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством, отметил чиновник.

Кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на ведение хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также определить перечень требований, обязательных для выполнения при ведении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Напомним, Немчинов 23 сентября сообщил, что правительство решило создать в Украине Комиссию по азартным играм и лотереям. В ней будут работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет находиться в Киеве на бульваре Леси Украинки, 26.

Кабмин 21 октября назначил Ивана Рудого главой этого органа, а также двух из шести членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

По материалам УКРИНФОРМ
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