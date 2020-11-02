В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже начала свою работу.
Как сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале, во время заседания рабочей группы по азартным играм обсудили проект постановления по этому направлению.
Читайте также: В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе
«Во время заседания в состав рабочей группы были включены председатель и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр». Новоизбранный председатель комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины», – написал Немчинов.
По его словам, документ будет регулировать виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. В частности, деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно эта комиссия будет производить их выдачу и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей различных сфер.
Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством, отметил чиновник.
Кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на ведение хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также определить перечень требований, обязательных для выполнения при ведении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
Напомним, Немчинов 23 сентября сообщил, что правительство решило создать в Украине Комиссию по азартным играм и лотереям. В ней будут работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет находиться в Киеве на бульваре Леси Украинки, 26.
Кабмин 21 октября назначил Ивана Рудого главой этого органа, а также двух из шести членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 41559 27
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1704 9
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1624 7
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 520 4
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемыхВчера, 12:03 - 546 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 2587 3
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1704 9
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1632
В Украине появится новый отпуск на две неделиОколо часа назад - 1282
В НБУ назвали главные причины, почему украинцы не пользуются активно финуслугамиВчера, 21:02 - 1262 3
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 961
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1041 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 910
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1346
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1015