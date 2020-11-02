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Volkswagen превратит греческий остров в центр зеленой мобильности

Volkswagen превратит греческий остров в центр зеленой мобильности

Volkswagen запустит пилотный проект климатически нейтральной мобильности на греческом острове Астипалея в восточной части Эгейского моря в пределах усилий немецкого автопроизводителя по выпуску электромобилей и сокращению выбросов.

Как сообщает Bloomberg, с этой целью существующая транспортная система на острове будет переведена на электромобили, которые будут заряжаться за счет возобновляемых источников энергии.

«Наша долгосрочная цель – климатически нейтральная мобильность для всех», – говорится в заявлении генерального директора VW Герберта Дисса. Проект рассчитан на шесть лет.

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В основе проекта лежит совершенно новая передовая транспортная система с услугами цифровой мобильности, включая полностью электрическую круглогодичную услугу совместного использования транспорта, предназначенную для вывода на новый уровень ограниченного в это время местного автобусного сообщения.

«Астипалея может стать и станет моделью устойчивого развития не только на национальном, но и на европейском и глобальном уровне», – сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, это может служить примером того, как небольшие сообщества могут извлечь выгоду из разрешения всех проблем с помощью новых решений.

На острове автопроизводитель заменит около 1500 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 1000 электрических моделей, включая новый компактный кроссовер ID.3 и кроссовер ID.4, а также электрические скутеры испанского бренда Seat и электрические велосипеды. Полицейские машины и машины для другой местной власти также будут электрифицированы.

По материалам Mind
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