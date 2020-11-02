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Инвестиции в строительство: как предлагают защищать граждан

Инвестиции в строительство: как предлагают защищать граждан

Сейчас система правоотношений в сфере жилищного строительства позволяет застройщикам нарушать права инвесторов на всех этапах такого строительства и при этом фактически избегать соответствующего наказания. Поэтому в ВР был внесен законопроект (№4247), чтобы урегулировать отношения в сфере инвестирования в строительство жилой недвижимости.

Проблема. Инвесторы не заинтересованы в финансировании строительства не только из-за отсутствия доверия к компании-застройщика (“кризис доверия”), но и из-за отсутствия законодательных гарантий защиты прав и интересов такого инвестора. На данный момент нет простого, прозрачного и надежного механизма финансирования, согласно которому застройщик был бы мотивирован завершить своевременно и в полном объеме строительство объекта, а инвестор хотел бы вкладывать в строящееся жилье.

Что предлагают:

  • установить возможность финансирования из ФФС (фонды финансирования строительства) только одного объекта строительства, что позволит предотвратить возникновение так называемых «пирамид», когда средства инвесторов, уплаченные за строительство конкретного объекта инвестирования (квартиры или помещения социально-бытового назначения), направляются застройщиком для строительства другого объекта;
  • обеспечить фактический контроль со стороны банка, в котором управляющим открыт счет эскроу, за ходом строительства, то есть у застройщика будет возможность получить денежные средства только после того, как банк убедится, что соответствующий этап строительных работ закончен;
  • обязать застройщика страховать в пользу инвесторов свою гражданско-правовую ответственность перед инвесторами за своевременность и полноту проведения строительных работ.

Кроме того, предлагается финансировать строительство поэтапно по мере готовности объекта, а именно:

  • 30% – первый взнос после заключения договора;
  • 40% – после завершения возведения наружных стен объекта строительства;
  • 8% – после завершения работ по установке коммуникаций и проведению кровельных работ объекта строительства;
  • 3% – после установки системы отопления объекта строительства;
  • 5% – после сантехнических и электромонтажных работ на объекте строительства;

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  • 5% – после завершения внутренних работ и лифтового оборудования (для многоэтажных домов) объекта строительства;
  • 3% – после монтажа окон, входных дверей, внутренних коммуникаций на объекте строительства;
  • 5% – после работ по оборудованию мест общего пользования объекта строительства;
  • 1% после проведения других работ, если это предусмотрено условиями договора между управляющим и застройщиком.
По материалам Finance.UA
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