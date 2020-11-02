Инвестиции в строительство: как предлагают защищать граждан

Сейчас система правоотношений в сфере жилищного строительства позволяет застройщикам нарушать права инвесторов на всех этапах такого строительства и при этом фактически избегать соответствующего наказания. Поэтому в ВР был внесен законопроект (№4247), чтобы урегулировать отношения в сфере инвестирования в строительство жилой недвижимости.
Проблема. Инвесторы не заинтересованы в финансировании строительства не только из-за отсутствия доверия к компании-застройщика (“кризис доверия”), но и из-за отсутствия законодательных гарантий защиты прав и интересов такого инвестора. На данный момент нет простого, прозрачного и надежного механизма финансирования, согласно которому застройщик был бы мотивирован завершить своевременно и в полном объеме строительство объекта, а инвестор хотел бы вкладывать в строящееся жилье.
Что предлагают:
Кроме того, предлагается финансировать строительство поэтапно по мере готовности объекта, а именно:
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