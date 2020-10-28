Минфин повысил ставки по трехмесячным ОВГЗ и увеличил продажи почти в пять раз

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа 3 октября привлекло в госбюджет 1,95 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Инвесторам предложили гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, год и 3 года. По однолетними ОВГЗ аукцион не состоялся.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,952 млрд гривен. По этим бумагам Минфин повысил ставки до 7,5% (на 20 б.п.).

От размещения 3-летних бумаг в госбюджет удалось привлечь 3 млн грн, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась неизменной – 10,95%.