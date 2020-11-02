Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны

Ходят слухи, что HMD Global планирует возродить две классические модели Nokia, точно так же, как она вернула легендарные 3310 и 8110. На этот раз компания надеется вызвать ностальгию среди людей, которые помнят более престижные предложения Nokia.
Nokia 6300 — одна из двух возвращающихся моделей. Благодаря классическому внешнему виду и прочному корпусу из нержавеющей стали, этот телефон был довольно популярен среди деловых людей в свое время и в целом был солидным средним классом.
Другой телефон, похоже, не основан на конкретной модели, а скорее вдохновлен серией Nokia 8000 — у них были выдвижные крышки клавиатуры и они были известны своим мастерским производством. Например, 8910i имел титановый корпус. Корпус 8800 Gold Arte был покрыт 18-каратным золотом, в то время как Sapphire Arte имел сапфировый камень, встроенный в D-Pad и так далее.
Не совсем ясно, будут ли данные смартфоны работать на операционной системе KaiOS, как некоторые текущие линейки HMD: 8110, 2720 Flip и 800 Tough. В любом случае, у них будет больше возможностей, чем у базовых функций телефонов компании. Обе новые модели будут иметь возможность подключения 4G LTE и должны быть официально представлены через несколько недель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - ШмыгальВчера, 10:34 - 1108 8
Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 годуВчера, 17:41 - 313 7
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1482 7
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараПозавчера, 18:30 - 5024 6
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2498 5
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делатьВчера, 12:00 - 3374 2
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2498 5
Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контрольВчера, 15:05 - 1793 3
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1482 7
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банкиВчера, 16:03 - 1464 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Вчера, 16:10 - 256 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1235
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1190 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1047
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1523