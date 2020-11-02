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Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны

Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны

Ходят слухи, что HMD Global планирует возродить две классические модели Nokia, точно так же, как она вернула легендарные 3310 и 8110. На этот раз компания надеется вызвать ностальгию среди людей, которые помнят более престижные предложения Nokia.

Nokia 6300 — одна из двух возвращающихся моделей. Благодаря классическому внешнему виду и прочному корпусу из нержавеющей стали, этот телефон был довольно популярен среди деловых людей в свое время и в целом был солидным средним классом.

Другой телефон, похоже, не основан на конкретной модели, а скорее вдохновлен серией Nokia 8000 — у них были выдвижные крышки клавиатуры и они были известны своим мастерским производством. Например, 8910i имел титановый корпус. Корпус 8800 Gold Arte был покрыт 18-каратным золотом, в то время как Sapphire Arte имел сапфировый камень, встроенный в D-Pad и так далее.

Не совсем ясно, будут ли данные смартфоны работать на операционной системе KaiOS, как некоторые текущие линейки HMD: 8110, 2720 Flip и 800 Tough. В любом случае, у них будет больше возможностей, чем у базовых функций телефонов компании. Обе новые модели будут иметь возможность подключения 4G LTE и должны быть официально представлены через несколько недель.

По материалам Комментарии
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