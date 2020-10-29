Доходы госбюджета перевыполняются за счет бизнеса - аналитики

Доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 миллиарда гривен, что 8,5% больше, чем в прошлом году. В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.
Об этом говорится в сообщении проекта “Цена государства”.
“Доходы госбюджета продолжают расти – в октябре они составляли 77,2 млрд грн, что на 6 млрд грн или 8,5% больше, чем в прошлом году. Из этих дополнительных 6 млрд грн немногим более 4 млрд грн обеспечила налоговая служба”, – говорится в сообщении.
По данным Минфина, основной прирост доходов произошел в первую очередь за счет НДС, а также НДФЛ.
“Вместе с тем объем возмещения НДС в октябре составил 11,9 млрд грн – это на 1,4 млрд грн или 10,7% меньше, чем в октябре прошлого года. Если учесть, что по оперативным данным таможни в октябре экспорт в долларах вырос на 1 3% г/г, а также добавить девальвацию гривны за год, то сумма возмещения должна превышать 15 млрд грн.
Таким образом, имеем три из четырех млрд грн, которые “дополнительно” собрала налоговая в октябре. Как видим, “оптимизационные схемы” с возмещением НДС и далее “спасают” бюджетную статистику”, – считают эксперты.
Доходы таможни несколько просели – в октябре было собрано 30 млрд грн, что на 0,3 млрд или 1,2% меньше, чем в прошлом году. Импорт в долларах просел в октябре на 15,7% (к октябрю 2019 года).
“В целом за январь-октябрь 2020 года доходы бюджета составили 842,3 млрд грн – на 31,4 млрд грн или 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину этих средств составляла “экономия” на возмещении НДС (130,7 млрд грн в 2019 году против 116,1 млрд – в 2020 году).
Инфографика: Цена государства
Поэтому сальдо налоговых поступлений в 2020 году составляет «плюс» 60 млрд грн. Таможня же в январе-октябре недобрала по сравнению с прошлым годом 28,4 млрд грн”, – констатируют аналитики.
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